Рэпера-миллионника из США обвинили в жестоком убийстве

Американский рэпер YFN Lucci сдался полиции Атланты после того, как музыканта объявили в розыск и назначили награду за его голову. Мужчина обвиняется в убийстве, а также участии в преступной группировке.

Полиция города Атланта в начале этой недели объявила в розыск рэпера YFN Lucci по подозрению в убийстве человека во время перестрелки, сообщает TMZ. В среду, 13 января, он добровольно сдался представителям власти и был помещен под стражу, передает CNN.

По данным правоохранителей, 29-летний Рейшон Беннетт (настоящее имя артиста) стал участником столкновения с применением огнестрельного оружия на юго-западе штата Джорджия в декабре. В результате нападения один из участников конфликта был убит выстрелом в голову, а другой получил тяжелое ранение в живот, но выжил.

Беннетта также обвиняют в нападении с отягчающими обстоятельствами, участии в преступной группировке и незаконном владении оружием. Изначально власти штата признавались, что потеряли след предполагаемого преступника, и даже объявили награду за любую полезную следствию информацию в размере $5 тыс., однако рэпер, прислушавшись к своему адвокату, в итоге сам являлся в отделение полиции.

По делу об убийстве ранее были также задержаны 23-летний Равон Бойд и 17-летний Лерой Питтс. О произошедшем полиции первой сообщила женщина, которая увидела, как тело еще живого мужчины с огнестрельным ранением головы выбросили из белого автомобиля.

«Ему выстрелили в голову. Мы не знаем, что точно случилось, мы просто шли по улице, по которой проехала машина, из нее свисал человек. И он все еще боролся за жизнь. Потом кто-то вытолкнул его из машины, и мужчина умер», — рассказала очевидец.

В октябре 2020 года TMZ писал, что генеральный директор лейбла Think It's A Game Джирван Генри подарил Беннету белый автомобиль Maybach GLS. Отмечалось, что рэпер стал обладателем первого экземпляра линии 2021 года. Стоимость подарка оценивалась в $200 тысяч. Презент был приурочен к успеху последнего альбома артиста «Wish Me Well 3» («Пожелайте мне всего хорошего 3»).

При этом еще в мае 2019-го сообщалось, что принадлежащий матери Беннетта красный Mercedes попал в перестрелку. Его кузов, двери и шины тогда были пробит выстрелами, а стекла у пассажирских сидений — разбиты. В окружении рэпера подчеркивали, что автомобилем пользовался сам Беннетт, хотя Mercedes и был официально оформлен на его мать.

По словам источников в полиции, в результате того инцидента неназванный мужчина (но не YFN Lucci) получил несколько огнестрельных ранения. В то же время имя рэпера никак не упоминалось в протоколе дела.

Уже в сентябре 2020-го Беннетт снова оказался в центре скандала, связанного с огнестрельным оружием. На съемках музыкального клипа, где в качестве реквизита использовалось полуавтоматическое ружье, он сделал из него выстрел в присутствии трех людей, находившихся рядом. Сам рэпер, скорее всего, не знал, что оружие было заряжено боевыми патронами. Выстрел испугал съемочную команду и вызвал панику на площадке, а пуля оставила отверстие в полу студии.

Еще один инцидент со стрельбой произошел во время выступления Беннетта в 2016 году в клубе Little Rock. Во время концерта один из поклонников выбрался на сцену и отказался возвращаться на танцпол. После того, как кто-то толкнул его, началась драка. Чтобы прекратить ее, один из охранников рэпера сделал восемь выстрелов в воздух, после чего концерт пришлось завершить.

YFN Lucci наиболее известен по треку Wet (She Got That…) — клип на эту песню набрал на YouTube более 24 млн просмотров.