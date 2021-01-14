Умерла пострадавшая при взрыве газа в Крыму

Одна из трех пострадавших в результате взрыва бытового газа в частном доме в селе Межводное на северо-западе Крыма умерла, следователи готовятся возбудить уголовное дело. Об этом в четверг сообщил журналистам руководитель Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев.
Следователи ранее проводили проверку после взрыва газа, произошедшего 9 января после утечки бытового газа в одном из домов в селе Межводное Черноморского района. В результате ЧП пострадала семья из трех человек — супруги 1941 года рождения и их сын 1976 года рождения. С ожогами различной степени тяжести они были доставлены в больницу.
"Вчера одна из жертв скончалась. Да, будет возбуждено уголовное дело. Мы проверим все обстоятельства следственным путем", — сказал Терентьев.
Он также привел одну из версий происшествия. "На предварительном этапе монтаж газового оборудования происходил кустарно. Будем выяснять, какое лицо и при каких обстоятельствах это делало", — отметил Терентьев.
В ГУ МЧС по Крыму ранее сообщали, что взрыв газа произошел в частном доме площадью около 90 кв. м. Трех пострадавших извлекли из-под завалов.