Умерла пострадавшая при взрыве газа в Крыму

Следователи ранее проводили проверку после взрыва газа, произошедшего 9 января после утечки бытового газа в одном из домов в селе Межводное Черноморского района. В результате ЧП пострадала семья из трех человек — супруги 1941 года рождения и их сын 1976 года рождения. С ожогами различной степени тяжести они были доставлены в больницу.

"Вчера одна из жертв скончалась. Да, будет возбуждено уголовное дело. Мы проверим все обстоятельства следственным путем", — сказал Терентьев.

Он также привел одну из версий происшествия. "На предварительном этапе монтаж газового оборудования происходил кустарно. Будем выяснять, какое лицо и при каких обстоятельствах это делало", — отметил Терентьев.