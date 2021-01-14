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В Выборге совершено нападение на полицейского «в стиле 90-х» 

Павел Тиунов 1 час назад
В Выборге совершено нападение на полицейского «в стиле 90-х»
Фото: ТАСС
Группа вооруженных мужчин атаковала посетителей магазина, в числе которых оказался сотрудник полиции, сообщает Interfax. Нападавших задержали. Они позиционируют себя, как люди, решающие вопросы «в стиле 90-х».
Инцидент произошел в декабре. Несколько мужчин напали на трёх посетителей магазина, желая таким образом самоутвердиться, отмечают в региональном управлении МВД. Произошла драка. Потерпевшая сторона решила спастись бегством, но злоумышленники бросились за ними в погоню на автомобилях Toyota Land Cruiser и BMW 750.
Посетителей магазина, среди которых оказался сотрудник полиции, сильно избили. При этом правоохранитель заявил, что является действующим сотрудником силовых структур, но ему это не помогло.
На днях группу подозреваемых задержали. По данным оперативников, мужчины зарабатывают на жизнь «решением конфликтных вопросов». В основном в ход идут силовые и незаконные методы. Правоохранители полагают, что задержанные могут иметь отношение к серии тяжких преступлений, совершенных в регионе.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Подмосковье гражданин Узбекистана ударил кулаком по голове полицейского, составляющего на него административный протокол. В результате нападения правоохранитель получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ссадины и ушибы. Нападавший был задержан, он признал свою вину. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Следствие намерено просить об аресте гражданина Узбекистана, так как у него нет регистрации и постоянного места жительства на территории России.
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Происшествия , МВД , Интерфакс
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