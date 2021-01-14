Ещё
Далее:
Читайте также:
Волшебная музыка Disney в Okko
Волшебная музыка Disney в Okko Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

В Москве задержали шаурмиста-сталиниста 

Мослента 28 минут назад
Полицейские задержали владельца московской шаурмичной Stalin Doner Станислава Вольтмана. Момент задержания попал на видео, его опубликовал Telegram-канал «МК: срочные новости».
На кадрах, снятых, предположительно, самим Вольтманом видны лишь его ноги и ноги полицейских. Силовики предложили мужчине проехать в отделение «для составления административного протокола». В ответ шаурмист-сталинист сказал, что, согласно уведомлению, он должен явиться в полицию завтра.

«Да, но мы сегодня вас увидели и решили не ждать завтрашнего дня», — объяснил ему один из сотрудников правоохранительных органов.

Далее Вольтман попросил не применять к нему физическую силу, однако полицейские призвали его перестать «играть».
В московском кафе сотрудники в форме НКВД продают шаурму от Сталина
11 января владелец кафе рассказал о конфликте с полицией. По его словам, силовики потребовали демонтировать все вывески и декоративные элементы, однако Вольтман отказался это делать.
Об открытии в Москве нового заведения общепита, названного в честь лидера СССР Иосифа Сталина, стало известно 7 января. Посетителей кафе приветствовали надписью «Иосиф Виссарионович приглашает отведать!».
Видео дня. В Сети обсуждают новость о воссоединении Тимати и Решетовой
Мослента: последние новости
В Москве нашли мертвым многократного лучшего учителя России В Москве нашли мертвым многократного лучшего учителя России Московский таксист ударил пассажира электрошокером за отказ платить наличными Московский таксист ударил пассажира электрошокером за отказ платить наличными Чеченец дал по шапке подполковнику полиции в Москве Чеченец дал по шапке подполковнику полиции в Москве
Комментарии 9
Происшествия , Видео , Станислав Вольтман , МВД , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Убийцу педофила из Уфы приговорили
00:09
Убийцу педофила из Уфы приговорили
Происшествия Криминал
Швеция собралась воевать с Россией?
01:00
Швеция собралась воевать с Россией?
Армия Войска
Мигранты устроили бунт из-за алкоголя в спеццентре в РФ
01:01
Мигранты устроили бунт из-за алкоголя в спеццентре в РФ
Происшествия Криминал
Стало известно о новогоднем отдыхе Порошенко за границей
00:47
Стало известно о новогоднем отдыхе Порошенко за границей
В мире Политика
Семья с детьми сгорела в квартире в Хабаровске
01:29
Семья с детьми сгорела в квартире в Хабаровске
Происшествия Пожары
Небо Анапы окрасилось из-за горящих аттракционов
00:27
Небо Анапы окрасилось из-за горящих аттракционов
Происшествия Пожары
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте авто
01:22
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте авто
Происшествия
Звезда «Уральских пельменей» сменил профессию
00:29
Звезда «Уральских пельменей» сменил профессию
Шоу-бизнес
Сожженный полицейский участок в Брюсселе сняли на видео
00:08
Сожженный полицейский участок в Брюсселе сняли на видео
Происшествия В мире
Петербуржец чеканил мяч на путях в метро
00:12
Петербуржец чеканил мяч на путях в метро
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение