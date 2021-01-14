В Москве в одном помещении зарегистрировали 167 тысяч мигрантов 

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Прокуратура Москвы утвердила обвинение в отношении участников банды, которые помогали мигрантам незаконно проживать в столице, за год с небольшим их услугами воспользовались почти 170 тысяч человек, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ

"Прокуратура Москвы утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении семи участников организованной группы", — говорится в сообщении.

В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они обвиняются в организации незаконной миграции, фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ и получении взятки.

По версии следствия, злоумышленники совместно с иными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, передали в ГУМВД России по Москве ложные сведения о месте пребывания иностранцев для миграционного учета. Согласно документам, принимающей стороной выступали коммерческие фирмы и индивидуальный предприниматель, а местом их пребывания указывалось помещение на проспекте 40 лет Октября. За свои услуги злоумышленники получали от 2,5 до 5 тысяч рублей. С сентября 2018 по ноябрь 2019 года соучастники организовали незаконное пребывание не менее 167 тысяч мигрантов в России.

При координирующей роли прокуратуры Москвы незаконная деятельность организованной группы была пресечена столичными правоохранительными органами. С двумя обвиняемыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, в рамках которых они изобличили иных соучастников, дали подробные показания о преступной деятельности должностного лица, впоследствии привлеченного к уголовной ответственности, в том числе за получение взятки.

Организатор преступной схемы скрылся и находится в розыске. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

В ближайшее время уголовные дела будут направлены в Люблинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.