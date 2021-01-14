В Ростове зарезали пациента тюремной больницы 

В туберкулёзной тюремной больнице произошла потасовка между заключенными, сообщает Telegram-канал «112». В результате один человек погиб, еще одному предстоит очередной суд.

Инцидент произошёл в третьем отряде ЛИУ №20, расположенном в городе Шахты Ростовской области . Конфликт возник между двумя заключенными в спальном помещении. 32-летний Дмитрий Ленивенко в разгар потасовки достал из-под раковины обломок ножа и несколько раз ударил оппонента в живот. От полученных травм пострадавший впоследствии скончался в реанимации.

Telegram-канал «112» опубликовал фотографию погибшего. По данным журналистов, им стал мужчина по имени Эльшад Касумов. У издания Rostov.ru другая информация: скончался 34-летний заключенный по имени Антон. При этом журналисты отмечают, что Ленивенко отбывал в колонии 9-месячный срок за неуважение к суду. Теперь он скорее всего станет обвиняемым по уголовному делу об убийстве. Впоследствии, если суд признает его виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее, как сообщал «Рамблер», жительница Подмосковья жестоко расправилась со своим супругом в день своего рождения. Трагедия произошла в Дмитрове. Изначально полицейским поступило сообщение, что на местного жителя было совершено вооруженное нападения. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили труп 50-летнего мужчины, он скончался до приезда медиков и силовиков. Впоследствии по подозрению в убийстве была задержана супруга погибшего. По версии следователей, конфликт между мужем и женой возник за праздничным столом. Пара праздновала 54-летие женщины. В пылу ссоры она схватила со стола нож и ударила им супруга.