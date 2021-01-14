Иностранные граждане устроили беспорядки в центре временного содержания в Екатеринбурге . Об этом сообщает пресс-служба управления внутренних дел по Свердловской области.

Минувшей ночью в центре временного содержания иностранных граждан на улице Горнистов сотрудники полиции обнаружили и изъяли из посылки для 32-летнего гражданина одной из бывших республик Советского Союза пластиковые бутылки со спиртными напитками, спрятанный в буханки хлеба.

После этого адресат посылки и трое его сокамерников в попытке дестабилизировать обстановку устроили дебош. Они забаррикадировались внутри камеры, повреждали двери, мебель, электроприборы, запорные механизмы и средства видеонаблюдения, подожгли картонную коробку, призывали присоединиться к беспорядкам других правонарушителей. Зачинщик угрожал убить себя железным прутом от кровати.