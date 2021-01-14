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Мигранты устроили беспорядки в Екатеринбурге 

Артём Кульша 1 час назад
Иностранные граждане устроили беспорядки в центре временного содержания в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба управления внутренних дел по Свердловской области.
Минувшей ночью в центре временного содержания иностранных граждан на улице Горнистов сотрудники полиции обнаружили и изъяли из посылки для 32-летнего гражданина одной из бывших республик Советского Союза пластиковые бутылки со спиртными напитками, спрятанный в буханки хлеба.
Мигрантов с семьями предложили не депортировать из России после нарушений
После этого адресат посылки и трое его сокамерников в попытке дестабилизировать обстановку устроили дебош. Они забаррикадировались внутри камеры, повреждали двери, мебель, электроприборы, запорные механизмы и средства видеонаблюдения, подожгли картонную коробку, призывали присоединиться к беспорядкам других правонарушителей. Зачинщик угрожал убить себя железным прутом от кровати.
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Происшествия , Видео
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