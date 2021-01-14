СК попросил продлить арест экс-замглавы ФСИН Максименко 

"В Басманный суд поступили материалы по ходатайству следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Максименко до 25 апреля 2021 года", — сказала собеседница агентства.

Максименко был задержан по делу о злоупотреблении полномочиями в период его работы в должности замдиректора ФСИН России

По версии следствия, в 2018 году Максименко незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе (ФЦП) "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 гг.)" между территориальными управлениями ФСИН России и ФГУП "Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу" ФСИН России. При этом строительная организация заведомо не обладала производственными и кадровыми ресурсами для их исполнения.

В результате его действий не исполнена ФЦП на 2018-2019 годы на сумму свыше 2,1 миллиарда рублей, не введены в эксплуатацию 14 объектов уголовно-исполнительной системы, а унитарному предприятию причинен ущерб на сумму свыше 189 миллионов рублей в виде дополнительных затрат на строительство и штрафы за несвоевременное выполнение государственных контрактов.

Максименко работал заместителем директора с 2016 года. В марте 2020 года указом президента его освободили от должности.