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СК попросил продлить арест экс-замглавы ФСИН Максименко 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
СК попросил продлить арест экс-замглавы ФСИН Максименко
Фото: Пресс-служба Басманного суда Перейти в фотобанк
Следственный комитет просит продлить арест бывшему замдиректора ФСИН Валерию Максименко, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями на 189 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

"В Басманный суд поступили материалы по ходатайству следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Максименко до 25 апреля 2021 года", — сказала собеседница агентства.

Максименко был задержан по делу о злоупотреблении полномочиями в период его работы в должности замдиректора ФСИН России.
По версии следствия, в 2018 году Максименко незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе (ФЦП) "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 гг.)" между территориальными управлениями ФСИН России и ФГУП "Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу" ФСИН России. При этом строительная организация заведомо не обладала производственными и кадровыми ресурсами для их исполнения.
В результате его действий не исполнена ФЦП на 2018-2019 годы на сумму свыше 2,1 миллиарда рублей, не введены в эксплуатацию 14 объектов уголовно-исполнительной системы, а унитарному предприятию причинен ущерб на сумму свыше 189 миллионов рублей в виде дополнительных затрат на строительство и штрафы за несвоевременное выполнение государственных контрактов.
Максименко работал заместителем директора с 2016 года. В марте 2020 года указом президента его освободили от должности.
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Происшествия , Валерий Максименко , СКР , ФСИН , РИА Новости
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