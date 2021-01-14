Мигранты устроили бунт из-за алкоголя в спеццентре в РФ

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Появилось видео последствий бунта в миграционном центре в РФ 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Мигранты устроили бунт в центре временного содержания иностранных граждан в Екатеринбурге. Видео последствий беспорядков размещено в Telegram-канале URA.RU.
По данным СМИ, зачинщиком бунта выступил 32-летний мужчина, которого доставили в миграционный центр для дальнейшей депортации из России. Нарушителю не понравилось, что у него отобрали спиртные напитки, спрятанные в буханки хлеба. Несколько человек поддержали хулигана.
В итоге дебоширы повредили мебель, двери, электроприборы и средства видеонаблюдения. Для их усмирения на место были вызваны дополнительные силы МВД и сотрудники Росгвардии.
Ранее сообщалось, что в Петербурге нелегальный мигрант избил прохожего и отобрал у него денежные средства, мобильный телефон и обручальное кольцо.
Происшествия , Видео , Криминал , Росгвардия , МВД , РИА Ura.ru
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