Мигранты устроили бунт из-за алкоголя в спеццентре в РФ

Мигранты устроили бунт в центре временного содержания иностранных граждан в Екатеринбурге. Видео последствий беспорядков размещено в Telegram-канале URA.RU.
По данным СМИ, зачинщиком бунта выступил 32-летний мужчина, которого доставили в миграционный центр для дальнейшей депортации из России. Нарушителю не понравилось, что у него отобрали спиртные напитки, спрятанные в буханки хлеба. Несколько человек поддержали хулигана.
В итоге дебоширы повредили мебель, двери, электроприборы и средства видеонаблюдения. Для их усмирения на место были вызваны дополнительные силы МВД и сотрудники Росгвардии.