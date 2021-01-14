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В центре для мигрантов в России пресекли бунт 

Lenta.ru и ещё 1 38 минут назад
В центре временного содержания для мигрантов в Екатеринбурге пресекли бунт, который вспыхнул из-за изъятого у одного из задержанных спиртного. Пластиковые бутылки он спрятал в буханки хлеба. Об этом «Ленте.ру» сообщил начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
По его словам, спиртные напитки принадлежали 32-летнему мужчине, который уже привлекался к уголовной ответственности ранее. Он и трое его сокамерников устроили дебош около полуночи, призывая остальных присоединиться. Взбунтовавшиеся мигранты ломали мебель, двери, электроприборы и камеры видеонаблюдения.
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В какой-то момент они подожгли картонную коробку и забаррикадировались в помещении. Инициатор бунта отломал железный прут от кровати и приставил его к своей груди — тем самым он пытался продемонстрировать серьезность своих намерений, отметил Горелых.
Для подавления бунта в центр прибыли дополнительные силы МВД и бойцы Росгвардии. Один из мигрантов повредил палец на ноге, ему оказывается медицинская помощь. По факту произошедшего проводится проверка.
Ранее в изоляторе временного содержания (ИВС) на юго-западе Москвы задержанные устроили бунт, разгромив камеру. Они подожгли дверь, сломали смеситель и затопили помещение, при этом задержанные нецензурно бранились в адрес сотрудников изолятора, которые долго уговаривали бунтовщиков успокоиться и прекратить бесчинства.
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Происшествия , Видео , Росгвардия , МВД , Екатеринбург , Свердловская Область
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