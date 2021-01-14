Погибший актер Гусев спешил на годовщину свадьбы

Агент Дмитрия Гусева Мария Крыжанская раскрыла обстоятельства его смерти.

По ее словам, актер после съемок спешил домой к супруге — у пары была годовщина свадьбы. Ему стало плохо, когда он отъехал от съемочной площадки на расстояние около полукилометра.

"Он немножечко врезался в тротуар, машина дымилась. Рабочие или гаишники увидели машину, а там уже сидел Димочка неживой", — сказала Крыжанская в комментарии РЕН ТВ.

Собеседница телеканала уточнила, что на съемках Гусев чувствовал себя хорошо и ранее не жаловался на проблемы со здоровьем.

Днем ранее Гусева нашли мертвым за рулем автомобиля на Курьяновской улице в Москве. Предварительной причиной смерти стала внезапная остановка сердца.

Артисту было 44 года. За свою карьеру он снялся в 140 фильмах и сериалах, среди которых "Воронины", "Глухарь", "Скорая помощь", "Последний рубеж" и многие другие.