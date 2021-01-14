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Москва

Раскрыты обстоятельства смерти актера из «Глухаря» Дмитрия Гусева 

РИА Новости 59 минут назад
Погибший актер Гусев спешил на годовщину свадьбы
Фото: ТАСС
Агент Дмитрия Гусева Мария Крыжанская раскрыла обстоятельства его смерти.
По ее словам, актер после съемок спешил домой к супруге — у пары была годовщина свадьбы. Ему стало плохо, когда он отъехал от съемочной площадки на расстояние около полукилометра.

"Он немножечко врезался в тротуар, машина дымилась. Рабочие или гаишники увидели машину, а там уже сидел Димочка неживой", — сказала Крыжанская в комментарии РЕН ТВ.

Собеседница телеканала уточнила, что на съемках Гусев чувствовал себя хорошо и ранее не жаловался на проблемы со здоровьем.
Актер Дмитрий Гусев найден мертвым в Москве
Днем ранее Гусева нашли мертвым за рулем автомобиля на Курьяновской улице в Москве. Предварительной причиной смерти стала внезапная остановка сердца.
Артисту было 44 года. За свою карьеру он снялся в 140 фильмах и сериалах, среди которых "Воронины", "Глухарь", "Скорая помощь", "Последний рубеж" и многие другие.
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Происшествия , Дмитрий Гусев , ГИБДД , РЕН ТВ
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