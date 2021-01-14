Ещё
Далее:
Читайте также:
Волшебная музыка Disney в Okko
Волшебная музыка Disney в Okko Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Иностранец напал на полицейского в Подмосковье при составлении протокола 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Иностранец напал на полицейского в Подмосковье при составлении протокола
Фото: РИА НОВОСТИ
Сотрудник полиции получил удар в голову от гражданина Узбекистана, когда составлял на него административный протокол в подмосковном Серпухове. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.

«38-летний гражданин Узбекистана во время документирования совершенного им административного правонарушения ударил участкового уполномоченного кулаком по голове», — пояснил он.

В результате нападения правоохранитель получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ссадины и ушибы.
Нападавший был задержан, он признал свою вину. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Следствие намерено просить об аресте гражданина Узбекистана, так как у него нет регистрации и постоянного места жительства на территории России.
«Рамблер» писал, что ранее в Санкт-Петербурге пенсионерка обругала и избила полицейского, который остановил маршрутку для проверки масочного режима.
Видео дня. В Сети обсуждают новость о воссоединении Тимати и Решетовой
Комментарии
Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Стало известно о новогоднем отдыхе Порошенко за границей
00:47
Стало известно о новогоднем отдыхе Порошенко за границей
В мире Политика
Убийцу педофила из Уфы приговорили
00:09
Убийцу педофила из Уфы приговорили
Происшествия Криминал
Семья с детьми сгорела в квартире в Хабаровске
01:29
Семья с детьми сгорела в квартире в Хабаровске
Происшествия Пожары
Небо Анапы окрасилось из-за горящих аттракционов
00:27
Небо Анапы окрасилось из-за горящих аттракционов
Происшествия Пожары
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте авто
01:22
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте авто
Происшествия
Звезда «Уральских пельменей» сменил профессию
00:29
Звезда «Уральских пельменей» сменил профессию
Шоу-бизнес
Сожженный полицейский участок в Брюсселе сняли на видео
00:08
Сожженный полицейский участок в Брюсселе сняли на видео
Происшествия В мире
Петербуржца не пустят в метро из-за футбола на путях
00:12
Петербуржца не пустят в метро из-за футбола на путях
Происшествия
Видео горящего полицейского участка в Брюсселе
00:51
Видео горящего полицейского участка в Брюсселе
Происшествия
Егор Крид показал свою возлюбленную на видео
03:39
Егор Крид показал свою возлюбленную на видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение