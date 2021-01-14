Иностранец напал на полицейского в Подмосковье при составлении протокола 

Сотрудник полиции получил удар в голову от гражданина Узбекистана , когда составлял на него административный протокол в подмосковном Серпухове . Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.

«38-летний гражданин Узбекистана во время документирования совершенного им административного правонарушения ударил участкового уполномоченного кулаком по голове», — пояснил он.

В результате нападения правоохранитель получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ссадины и ушибы.

Нападавший был задержан, он признал свою вину. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Следствие намерено просить об аресте гражданина Узбекистана, так как у него нет регистрации и постоянного места жительства на территории России.

«Рамблер» писал, что ранее в Санкт-Петербурге пенсионерка обругала и избила полицейского, который остановил маршрутку для проверки масочного режима.