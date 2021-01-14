Ещё
Далее:
Читайте также:
Волшебная музыка Disney в Okko
Волшебная музыка Disney в Okko Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Кассирша меняла наличные на билеты банка приколов 

Артём Кульша 1 час назад
Кассирша меняла наличные на билеты банка приколов
Фото: РИА Новости
В Ростове-на-Дону сотрудница инкассаторской компании меняла наличные денежные средства на билеты банка приколов. Об этом сообщает телеграм-канал «База».
С 2016 года 40-летняя начальница операционной кассы в компании «Инкахран» меняла настоящие деньги на фальшивые. С тех пор она выменяла 9,4 миллиона рублей. Некоторое время назад она была уличена в этом. С женщины была взята подписка о невыезде.
В марте, как сообщал «Рамблер», в пресс-службе Министерства внутренних дел России рассказали о возбуждении уголовного дела в отношении трех жительниц Братска, которые украли сбережения по меньшей мере у девяти пожилых людей, подменив настоящие деньги на билеты банка приколов.
Тогда же в МВД сообщили, что 39-летняя жительница Московской области создала сеть организаций для работы на рынке драгоценных камней и металлов, обратилась в один из коммерческих банков Москвы с целью получения кредита, предоставила фиктивные документы, а в обеспечительных мерах указала товары, которые фактически отсутствуют в обороте.
Позже она была в этом уличена. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» — материальный ущерб банка превысил миллиард рублей.
Видео дня. В Сети обсуждают новость о воссоединении Тимати и Решетовой
Комментарии
Происшествия , Небанковская кредитная организация "Инкахран" , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Стало известно о новогоднем отдыхе Порошенко за границей
00:47
Стало известно о новогоднем отдыхе Порошенко за границей
В мире Политика
Убийцу педофила из Уфы приговорили
00:09
Убийцу педофила из Уфы приговорили
Происшествия Криминал
Семья с детьми сгорела в квартире в Хабаровске
01:29
Семья с детьми сгорела в квартире в Хабаровске
Происшествия Пожары
Небо Анапы окрасилось из-за горящих аттракционов
00:27
Небо Анапы окрасилось из-за горящих аттракционов
Происшествия Пожары
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте авто
01:22
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте авто
Происшествия
Звезда «Уральских пельменей» сменил профессию
00:29
Звезда «Уральских пельменей» сменил профессию
Шоу-бизнес
Сожженный полицейский участок в Брюсселе сняли на видео
00:08
Сожженный полицейский участок в Брюсселе сняли на видео
Происшествия В мире
Петербуржца не пустят в метро из-за футбола на путях
00:12
Петербуржца не пустят в метро из-за футбола на путях
Происшествия
Видео горящего полицейского участка в Брюсселе
00:51
Видео горящего полицейского участка в Брюсселе
Происшествия
Егор Крид показал свою возлюбленную на видео
03:39
Егор Крид показал свою возлюбленную на видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение