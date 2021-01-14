Кассирша меняла наличные на билеты банка приколов 

В Ростове-на-Дону сотрудница инкассаторской компании меняла наличные денежные средства на билеты банка приколов. Об этом сообщает телеграм-канал «База».

С 2016 года 40-летняя начальница операционной кассы в компании «Инкахран» меняла настоящие деньги на фальшивые. С тех пор она выменяла 9,4 миллиона рублей. Некоторое время назад она была уличена в этом. С женщины была взята подписка о невыезде.

В марте, как сообщал «Рамблер», в пресс-службе Министерства внутренних дел России рассказали о возбуждении уголовного дела в отношении трех жительниц Братска, которые украли сбережения по меньшей мере у девяти пожилых людей, подменив настоящие деньги на билеты банка приколов.

Тогда же в МВД сообщили, что 39-летняя жительница Московской области создала сеть организаций для работы на рынке драгоценных камней и металлов, обратилась в один из коммерческих банков Москвы с целью получения кредита, предоставила фиктивные документы, а в обеспечительных мерах указала товары, которые фактически отсутствуют в обороте.

Позже она была в этом уличена. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» — материальный ущерб банка превысил миллиард рублей.