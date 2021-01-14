Петербуржца не пустят в метро из-за футбола на путях

Петербурге мужчина решил поиграть с мячом на путях перед самым прибытием поезда. Произошедший 13 января инцидент на станции «Звенигородская» питерской подземки сняли на видео. Молодой человек спрыгнул на рельсы и стал «чеканить» мяч, а затем снова забрался на платформу.

Позднее стало известно, что любитель опасных развлечений неоднократно нарушал правила пользования метрополитеном. В пресс-службе предприятия сообщили, что предпримут меры по привлечению его к ответственности. Мужчину также могут больше не пустить в метро.