Семья с детьми сгорела в квартире в Хабаровске

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Опубликовано видео с места гибели 5 человек при пожаре в Хабаровске 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Пять человек стали жертвами пожара в одной из квартир девятиэтажного дома в Хабаровске. ЧП произошло в доме, расположенном по улице Белорусской. Двое детей, их родители и дедушка не смогли выбраться из горящего помещения и задохнулись угарным газом. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать непотушенный окурок.
Пожар в квартире был потушен в течение 15 минут после приезда спасателей. В коридоре было обнаружено тело человека. Судя по всему, мужчина пытался открыть входную дверь.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Происшествия , Видео , Пожары
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