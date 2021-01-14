Семья с детьми сгорела в квартире в Хабаровске

Пять человек стали жертвами пожара в одной из квартир девятиэтажного дома в Хабаровске . ЧП произошло в доме, расположенном по улице Белорусской. Двое детей, их родители и дедушка не смогли выбраться из горящего помещения и задохнулись угарным газом. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать непотушенный окурок.

Пожар в квартире был потушен в течение 15 минут после приезда спасателей. В коридоре было обнаружено тело человека. Судя по всему, мужчина пытался открыть входную дверь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.