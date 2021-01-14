Пассажирка аварийного рейса «Ямала» рассказала о ЧП 

Самолет авиакомпании «Ямал», совершивший экстренную посадку в Санкт-Петербурге , очень сильно качало в разные стороны при попытке посадки в Москве . Об этом, как сообщает «Ура.ру», рассказала пассажирка рейса.

Сегодня, как сообщал «Рамблер», на борту лайнера «Аэробус А320» сразу после взлета в московском аэропорту Домодедово возникла техническая неисправность — отказал пилотажно-навигационный комплекс, в результате чего была потеряна информация о показаниях скорости, отключились автопилот и автомат тяги и произошел переход воздушного судна в аварийный режим управления.

По причине неблагоприятных погодных условий в Москве экипаж самолета принял решение лететь в Петербург и экстренно приземлиться в аэропорту Пулково. Посадка прошла благополучно.

Самолет совершал рейс Москва — Салехард. На его борту находились 110 пассажиров и восемь членов экипажа. В результате происшествия никто не пострадал. Новоуренгойская транспортная прокуратура и Северо-Западная транспортная прокуратура инициировали проведение проверок по факту инцидента.

Пассажирка рейса Наталья Тырина рассказала в своих социальных сетях, что по истечении примерно 40 минут полета экипаж развернул самолет, на подлете к Москве осознал невозможность посадки (лайнер очень сильно качало в разные стороны) и решил лететь в Петербург.