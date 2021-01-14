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В российской тюремной больнице заточкой убили заключенного 

Lenta.ru 18 минут назад
В российской тюремной больнице убили заключенного
Фото: Марина Круглякова / «Коммерсантъ»
В Ростовской области в тюремной больнице заточкой убили 34-летнего заключенного. Об этом сообщает издание Rostov.ru.
12 января в лечебном исправительном учреждении в городе Шахты на улице Открытой между уголовниками во время ссоры началась драка, в ходе которой 32-летний осужденный выхватил спрятанное самодельное холодное оружие и нанес оппоненту удары в живот. От полученных ранений пострадавший скончался.
Подозреваемый находился в исправительном учреждении, отбывая срок в девять месяцев за неуважение к суду. По данным источника «Ленты.ру» в региональных правоохранительных органах, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство»). В настоящий момент подозреваемый находится в СИЗО, с ним работают следователи. За убийство ему грозит до 15 лет колонии строгого режима.
12 ноября 2020 года сообщалось, что заключенного в колонии Новосибирской области, где отбывают срок рецидивисты, убили во время «тюремного застолья».
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Происшествия , СКР , ФСИН , Ростовская Область
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