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В Буйнакске из-за отравления госпитализированы 83 человека 

RT на русском и ещё 3 15 минут назад
В Буйнакске из-за отравления госпитализированы 83 человека
Фото: РИА Новости
Число обратившихся к врачам с отравлением в дагестанском Буйнакске увеличилось до 115, из них 83 человека госпитализированы.

«Всего за помощью обратились 115 человек. На данный момент в больницах города курс лечения проходят 83 человека, из них 69 детей. Их состояние лёгкой и средней степени тяжести. За последние сутки выписались 26 человек, из них 16 детей», — сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.

Ранее стало известно, что водопроводные сети в дагестанском городе Буйнакске обеззараживают после массового отравления местных жителей водой.
СК возбудил уголовное дело по факту отравления.
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Происшествия , ИТАР-ТАСС , Махачкала , Республика Дагестан
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