В московском кафе открыли стрельбу по посетителям 

В кафе на северо-западе Москвы неизвестный открыл стрельбу по посетителям. Как стало известно, инцидент произошел в заведении на Ленинградском проспекте.

Между посетителями произошел конфликт, в результате которого злоумышленник схватил пистолет и несколько раз выстрелил по гостям кафе. После этого он скрылся с места преступления. Позже за помощью врачей обратились четыре человека с огнестрельными ранениями: в локоть, грудную клетку, височную область.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время просматриваются камеры видеонаблюдения, устанавливаются свидетели и очевидцы. Ранее в Санкт-Петербурге мужчина устроил стрельбу из охолощенного автомата на парковке торгового центра.