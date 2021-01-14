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Москва

В московском кафе открыли стрельбу по посетителям 

ЧП Столица 36 минут назад
В московском кафе открыли стрельбу по посетителям
Фото: ЧП Столица
В кафе на северо-западе Москвы неизвестный открыл стрельбу по посетителям. Как стало известно, инцидент произошел в заведении на Ленинградском проспекте.
Между посетителями произошел конфликт, в результате которого злоумышленник схватил пистолет и несколько раз выстрелил по гостям кафе. После этого он скрылся с места преступления. Позже за помощью врачей обратились четыре человека с огнестрельными ранениями: в локоть, грудную клетку, височную область.
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Возбуждено уголовное дело. В настоящее время просматриваются камеры видеонаблюдения, устанавливаются свидетели и очевидцы. Ранее в Санкт-Петербурге мужчина устроил стрельбу из охолощенного автомата на парковке торгового центра.
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Происшествия , Москва
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