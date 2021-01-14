Сожженный полицейский участок в Брюсселе сняли на видео 

В ходе массовых беспорядков в Брюсселе протестующие подожгли полицейский участок. Массовые протесты начались в бельгийской столице после того, как стражи порядка задержали мигранта из Сьерра-Леоне , который нарушил антикоронавирусные меры безопасности. В полицейском участке задержанный мужчина потерял сознание и скончался.

Не менее 500 человек вышли на акцию протеста. Радикально настроенные участники начали закидывать блюстителей порядка камнями и громить магазины. Кортеж короля Бельгии также попал под каменный обстрел. Полицейский участок был сожжен.