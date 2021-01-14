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Москва

Сожженный полицейский участок в Брюсселе сняли на видео 

Алевтина Жаркова 37 минут назад
В ходе массовых беспорядков в Брюсселе протестующие подожгли полицейский участок. Массовые протесты начались в бельгийской столице после того, как стражи порядка задержали мигранта из Сьерра-Леоне, который нарушил антикоронавирусные меры безопасности. В полицейском участке задержанный мужчина потерял сознание и скончался.
Не менее 500 человек вышли на акцию протеста. Радикально настроенные участники начали закидывать блюстителей порядка камнями и громить магазины. Кортеж короля Бельгии также попал под каменный обстрел. Полицейский участок был сожжен.
Происшествия , Видео , В мире , Европа
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