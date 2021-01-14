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Опальному схимонаху Сергию стало плохо в СИЗО 

Lenta.ru 1 час назад
Опальному схимонаху Сергию стало плохо в СИЗО
Фото: Пресс-служба Басманного суда / РИА Новости
Отлученному от церкви бывшему схимонаху Сергию (Романову) стало плохо в СИЗО, ему вызвали скорую. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на источник.
По информации издания, у священнослужителя понизился уровень глюкозы — он якобы отказался от еды в знак протеста.
При этом ранее ФСИН опровергала голодовку опального схимонаха. Сообщалось, что на самом деле он соблюдает пост. Сам Сергий 30 декабря объяснял, что намерен поститься в течение пяти-десяти суток.
Отца Сергия задержал спецназ в ночь на 29 декабря. Монастырь взяли штурмом, территорию вокруг храма на время оцепили. Причиной задержания стал видеоролик, размещенный на YouTube, в котором Сергий призывает своих сторонников «умереть за Россию». Признать вину он отказался.
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Происшествия , ФСИН , Московский комсомолец
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