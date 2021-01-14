В московской квартире обнаружены тела двоих братьев

В квартире в Москве обнаружены тела двоих братьев, при этом дверь была закрыта. Об этом сообщает «Пятый канал».

По данным издания, трагедия произошла в доме на улице Аносова. С заявлением в полицию обратился начальник одного из братьев, которого удивило то, что тот не вышел на работу.

Мужчина приехал домой к подчиненному, чтобы узнать, что произошло, но дверь ему никто не открыл. Так как квартира находится на первом этаже, то он решил заглянуть в окно и увидел, что в комнате лежат два человека. Решив, что они просто спят, он уехал. Однако, вернувшись через несколько часов, обнаружил, что братья лежат в тех же позах. Это показалось ему странным, и он вызвал сотрудников правоохранительных органов

После того, как дверь была вскрыта, выяснилось, что братья скончались от множественных ножевых ранений. Возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства произошедшего.

«Рамблер» писал, что ранее студент из Саратова подкараулил в подъезде подругу детства и нанес ей около 130 ножевых ранений. Девушка скончалась на месте, а молодой человек рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что убил ее из-за отказа вернуть долг в 2,3 тысячи рублей. Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы.