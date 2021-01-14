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В Ленобласти спасли зажатое льдом судно с людьми на борту 

ИА Regnum и ещё 1 1 час назад
В Ленобласти спасли зажатое льдом судно с людьми на борту
Фото: Пресс-служба КДК Ленобласти
В Ленинградской области вызволили из ледяного плена пассажирский паром «Аркадий Филатов» с людьми на борту, который в условиях почти 30-градусного мороза застрял на подходе к берегу реки Свирь. Об этом 14 января корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области.
ЧП произошло раннем утром 14 января в Подпорожском районе на востоке Ленобласти. Паром «Аркадий Филатов», связывающий поселок Вознесенье (Ленобласть) и Карелию, оказался зажат льдом, не доходя 200 метров до берега. На помощь пришел буксир «Шлюзовой 99» из находящейся рядом «Вознесенской ремонтно-эксплуатационной базы флота».
На борту парома находились 15 пассажиров, капитан-механик, моторист-матрос, кассир и сотрудник Лодейнопольского дорожного ремонтно-строительного управления (ДРСУ), а также четыре автомобиля. Температура воздуха на момент происшествия составляла минус 29 градусов, ледостав реки полный.

«За счет более высокой осадки корпуса «Шлюзовой 99» сломал лед вокруг «Аркадия Филатова», взял его на буксир и довел до берега», — рассказали в дорожном комитете Ленобласти.

Паром «Аркадий Филатов» был построен по заказу «Ленавтодора» и спущен на воду в конце 2015 года. Грузоподъемность судна составляет 90 тонн. Паром может перевозить как пассажиров, так и транспортные средства — до восьми штук трехосных самосвалов типа КамАЗ без груза или 16 легковых автомобилей. За пять лет работы он перевез 400 тысяч единиц транспорта и почти полтора миллиона пассажиров.
Ежедневно «Аркадий Филатов» делает 15 рейсов — с 06:00 часов до 23:00 часов.
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Происшествия , Ленинградская область
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