Убийцу педофила из Уфы приговорили

Уфе приговорили россиянина, который до смерти забил педофила, спасая двух школьников. 33-летний Владимир Санкин получи восемь лет колонии строгого режима . Кадры из зала судебного заседания публикует Telegram-канал Life SHOT.

Напомним, в конце января прошлого года на улице в Уфе к Санкину за помощью обратился 14-летний мальчик. Он заявил, что неизвестный совершил в отношении него и его сверстника развратные действия. Санкин поднялся в квартиру и в ходе конфликта с 54-летним предполагаемым педофилом сильно избил его. Мужчина скончался по дороге в больницу.