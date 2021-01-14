Убийцу педофила из Уфы приговорили

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Москва

Появилось видео приговора убийце педофила из Уфы 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В Уфе приговорили россиянина, который до смерти забил педофила, спасая двух школьников. 33-летний Владимир Санкин получи восемь лет колонии строгого режима. Кадры из зала судебного заседания публикует Telegram-канал Life SHOT.
Напомним, в конце января прошлого года на улице в Уфе к Санкину за помощью обратился 14-летний мальчик. Он заявил, что неизвестный совершил в отношении него и его сверстника развратные действия. Санкин поднялся в квартиру и в ходе конфликта с 54-летним предполагаемым педофилом сильно избил его. Мужчина скончался по дороге в больницу.
Происшествия , Видео , Криминал , ФСИН
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