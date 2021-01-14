Мошенники стали привлекать к преступлениям лжеполицейских 

Мошенники стали привлекать фейковых полицейских к совершению преступлений. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Некоторое время назад 68-летней жительнице Москвы позвонил неизвестный мужчина. Он представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что некто взял кредит на имя женщины и пытается получить доступ к ее счету. Мошенник рассказал, что проинформировал полицию о произошедшем, и посоветовал перевести деньги на другой счет.

Некоторое время спустя женщине позвонил человек, представившийся полицейским. Он подтвердил слова предыдущего собеседника, а также пригрозил пенсионерке штрафом в размере миллиона рублей и лишением свободы за разглашение конфиденциальной информации о данной ситуации. После этого женщина перевела на счет мошенников 51,9 тысячи рублей. Позже она поняла, что была обманута и обратилась в полицию.

На днях, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в Москве двое мужчин проникли в квартиру пожилой женщины под видом сотрудников газовой компании. Под видом осмотра оборудования они стали искать деньги. Пенсионерка заподозрила их в обмане, после чего мужчины напали на нее и проломили череп. Они не нашли деньги, взяли продукты из холодильника, открыли газ и скрылись, но позже были задержаны.