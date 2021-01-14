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Москва

У экстренно севшего в Пулково самолета отказал пилотажно-навигационный комплекс 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Отказ пилотажно-навигационного комплекса произошел у севшего в Санкт-Петербурге самолета авиакомпании "Ямал". Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в четверг.

"14.01.2021 после взлета на воздушном судне A-320 VP-BBN АО "АТК "Ямал", выполняющем рейс ЛА-32 по маршруту Домодедово — Салехард, произошел отказ пилотажно-навигационного комплекса с потерей информации о показаниях скорости, отключением автопилота, автомата тяги и переходом самолета в режим DIRECT LOW (аварийный режим управления)", — сообщили в пресс-службе.

Там также рассказали, что из-за плохих погодных условий самолет не смог совершить экстренную посадку в аэропорту вылета, поэтому экипаж принял решение уйти на запасной аэродром в Санкт-Петербурге.

"Посадка в аэропорту Пулково [прошла] благополучно. Благодаря своевременным и грамотным действиям экипажа воздушного судна удалось избежать более серьезных последствий. Выполнение рейса продолжено на резервном воздушном судне", — сообщили в компании.

Самолет А320 около 03:30 вылетел из Домодедово в Салехард. Сразу после взлета у него возникла техническая неисправность, связанная с работой приборов скорости. Перед посадкой самолета в Пулково была объявлена тревога.
Рейс из Москвы совершил аварийную посадку в Пулково
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Происшествия , Видео , Санкт-Петербург
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