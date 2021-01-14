Работодатель пытался соблазнить подростка в Москве 

Житель Москвы пытался склонить к сексу 16-летнего подростка во время найма на работу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Вчера вечером молодой человек пришел в одну из квартир на Гоголевском бульваре в центре столицы с целью устроиться на работу. Малознакомый мужчина стал склонять его к непристойному поведению и трогать за интимные места. После этого подросток покинул помещение и обратился в полицию. Ее сотрудники инициировали проведение проверки по факту произошедшего.

В декабре, как сообщал «Рамблер», мать одной из девочек из дошкольной группы в школе №1329 в Москве обратилась в полицию с заявлением о том, что 44-летний педагог Валентин Курилов с начала учебного года неоднократно совершал сексуальное насилие в отношении ее дочери.

Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, если они совершены в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» (наказываются вплоть до лишения свободы на 20 лет). Курилов был задержан.