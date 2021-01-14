Ещё
Далее:
Читайте также:
Волшебная музыка Disney в Okko
Волшебная музыка Disney в Okko Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Работодатель пытался соблазнить подростка в Москве 

Артём Кульша 1 час назад
Работодатель пытался соблазнить подростка в Москве
Фото: ТАСС
Житель Москвы пытался склонить к сексу 16-летнего подростка во время найма на работу. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Вчера вечером молодой человек пришел в одну из квартир на Гоголевском бульваре в центре столицы с целью устроиться на работу. Малознакомый мужчина стал склонять его к непристойному поведению и трогать за интимные места. После этого подросток покинул помещение и обратился в полицию. Ее сотрудники инициировали проведение проверки по факту произошедшего.
В декабре, как сообщал «Рамблер», мать одной из девочек из дошкольной группы в школе №1329 в Москве обратилась в полицию с заявлением о том, что 44-летний педагог Валентин Курилов с начала учебного года неоднократно совершал сексуальное насилие в отношении ее дочери.
Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, если они совершены в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» (наказываются вплоть до лишения свободы на 20 лет). Курилов был задержан.
Тогда же суд в Санкт-Петербурге приговорил 42-летнего участника шоу «Давай поженимся» к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.
Видео дня. В Сети обсуждают новость о воссоединении Тимати и Решетовой
Комментарии
Происшествия , СКР , ФСИН
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Сожженный полицейский участок в Брюсселе сняли на видео
00:08
Сожженный полицейский участок в Брюсселе сняли на видео
Происшествия В мире
Убийцу педофила из Уфы приговорили
00:09
Убийцу педофила из Уфы приговорили
Происшествия Криминал
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте авто
01:22
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте авто
Происшествия
Видео горящего полицейского участка в Брюсселе
00:51
Видео горящего полицейского участка в Брюсселе
Происшествия
Егор Крид показал свою возлюбленную на видео
03:39
Егор Крид показал свою возлюбленную на видео
Шоу-бизнес
Победившая болезнь Паркинсона старушка на видео
01:37
Победившая болезнь Паркинсона старушка на видео
Общество
Видео с чуть не упавшим лифтом с пассажирами
01:24
Видео с чуть не упавшим лифтом с пассажирами
Происшествия
Подготовка к крещенским купаниям попала на видео
02:13
Подготовка к крещенским купаниям попала на видео
Общество
Видео с аномальными холодами по всему миру
04:57
Видео с аномальными холодами по всему миру
В мире
Рэпер из США сварила кота и выложила видео в сеть
01:33
Рэпер из США сварила кота и выложила видео в сеть
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение