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Убийцу педофила в Уфе приговорили к восьми годам 

Деловая газета «Взгляд» 24 минуты назад
Убившего педофила россиянина приговорили к восьми годам
Фото: РИА Новости
Калининский районный суд Уфы приговорил к восьми годам лишения свободы Владимира Санкина за избиение до смерти подозреваемого в педофилии.
Инцидент, произошедший 30 января 2020 года в Уфе, стал резонансным. Сообщалось, что вечером к 33-летнему Санкину обратился 14-летний мальчик, попросив помочь ему и его сверстнику, так как неизвестный совершил в отношении них развратные действия. Конфликт мужчин перерос в драку, 54-летний предполагаемый педофил получил множественные удары и скончался в машине скорой помощи.
Подозреваемый в педофилии выпрыгнул из окна на допросе
Санкин попросил суд рассматривать его дело с участием присяжных заседателей. Они посчитали его виновным в убийстве, но невиновным в совершении разбоя (по версии следствия, Санкин похитил у потерпевшего деньги), и просили суд о снисхождении при назначении наказания.

«Санкину по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть пострадавшего, назначено восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — передает РИА «Новости» сообщение Калининского районного суда.

После инцидента следствие заводило также уголовное дело против умершего 54-летнего мужчины по статье «развратные действия, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего». Сообщалось, что подозреваемый в педофилии недавно освободился из колонии и находился под административным надзором. Позднее дело решением Калининского районного суда Уфы было прекращено в связи со смертью фигуранта.
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Происшествия , ФСИН , РИА Новости
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