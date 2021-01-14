13 января в Красноярске в жилом доме на улице Петра Подзолкова лифт с 4 пассажирами в кабине начал падать вниз. Все происходящее было заснято на камеру видеонаблюдения. В момент ЧП в лифте находились три женщины и ребенок. Когда лифт начал движение вверх, кабина начала вибрировать и несколько раз резко срывалась вниз. Пассажиры пытались нажимать все кнопки, чтобы остановить лифт, но к успеху их попытки не привели. К счастью, сработали уловители, которые остановили падение. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего. В управляющей компании «Смарт-сити» причиной случившегося назвали действия рабочих, которые с нарушениями вывозили строительный мусор.
Видео с чуть не упавшим лифтом с пассажирами
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