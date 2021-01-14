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Рэпер из США сварила кота и выложила видео в сеть 

Вадим Дроздов 1 час назад
Американская рэпер Азилия Бэнкс выложила в социальные сети шокирующее видео — девушка выкопала тело своего умершего кота и сварила его.
"Люцифер. 2009–2020. Мой дорогой котик, спасибо тебе за всё. Легенда. Икона", — оставила в Твиттер подпись к видео Бэнкс.
Чуть позже рэпер выложила в сторис фотографию с черепом животного, задав вопрос, почему подписчики решили, что она собирается отобедать мёртвым котом, если она «с трудом может съесть мёртвую корову».
Ранее Азилия Бэнкс отреагировала на оскорбления русскоязычных пользователей, которые остались недовольны её критикой русской кухни. Она назвала традиционные российские блюда «варварской крестьянской едой».
Происшествия , Видео , Азилия Бэнкс
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