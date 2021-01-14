Детали пожара в Хабаровске попали на видео 

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13 января в Хабаровске на Белорусской улице в одном из многоквартирных домов произошел пожар, в результате которого погибло 5 человек. По имеющимся данным, среди погибших двое детей. Причины возгорания выясняются сотрудниками Следственного комитета МЧС . Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В пресс-службе ГУ МЧС по региону отметили, что пожарные расчеты, прибывшие на тушение пожара, не наблюдали сильного задымления в квартире и в подъезде. Эвакуация не проводилась.

Вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, но рассматриваются и иные версии.