Младенец захлебнулся манной кашей на Урале

Многодетные родители погубили новорожденного малыша, пытаясь накормить его манной кашей в Асбесте. Ребёнку не было и месяца, в таком возрасте детей в принципе нельзя кормить кашами.

В итоге младенец захлебнулся, приехавшие по адресу на улицу Чкалова врачи 15 минут пытались откачать его, но безуспешно. Трагедия произошла в семье, которая числится в неблагополучных, сообщает Е1.ru.

Погибший малыш был шестым ребёнком в семье. Известно, что в квартире царила антисанитария. Старшие дети в детсад не ходили, школу не посещали. Родители могли быть под наркотиками: на месте у них брали экспресс-тест.

Источники издания на условиях анонимности подтвердили факт происшествия. Следственный комитет не стал комментировать событие.

Ранее NEWS.ru сообщал, что тело младенца было обнаружено у канала имени Москвы в подмосковном Дмитрове, сообщили в прокуратуре региона. Труп нашли в посёлке опытного хозяйства Ермолино в Дмитровском городском округе.