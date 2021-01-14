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Родители погубили младенца, пытаясь накормить его манной кашей на Урале 

News.ru 22 минуты назад
Младенец захлебнулся манной кашей на Урале
Фото: ТАСС
Многодетные родители погубили новорожденного малыша, пытаясь накормить его манной кашей в Асбесте. Ребёнку не было и месяца, в таком возрасте детей в принципе нельзя кормить кашами.
В итоге младенец захлебнулся, приехавшие по адресу на улицу Чкалова врачи 15 минут пытались откачать его, но безуспешно. Трагедия произошла в семье, которая числится в неблагополучных, сообщает Е1.ru.
Погибший малыш был шестым ребёнком в семье. Известно, что в квартире царила антисанитария. Старшие дети в детсад не ходили, школу не посещали. Родители могли быть под наркотиками: на месте у них брали экспресс-тест.
Источники издания на условиях анонимности подтвердили факт происшествия. Следственный комитет не стал комментировать событие.
Ранее NEWS.ru сообщал, что тело младенца было обнаружено у канала имени Москвы в подмосковном Дмитрове, сообщили в прокуратуре региона. Труп нашли в посёлке опытного хозяйства Ермолино в Дмитровском городском округе.
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Комментарии 2
Происшествия , СКР , Асбест , Дмитров , Москва , Московская область , Свердловская Область
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