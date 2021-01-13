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Москва

В Брюсселе митинг против полицейского произвола перерос в беспорядки 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
На митинге против полиции в Брюсселе начались беспорядки
Фото: Reuters
Протесты, переросшие в беспорядки, прошли в среду в Брюсселе из-за смерти в минувшую субботу молодого человека, который, по мнению демонстрантов, стал жертвой полицейского произвола. Об этом сообщает телеканал RTBF.
По его данным, семья 23-летнего Ибрагима Б. призвала выйти на мирный протест в среду, демонстрация началась около 15:00 по местному времени (17:00 мск) напротив полицейского участка. По данным телеканала, вскоре акция, в которой приняли участие около 500 человек, переросла в беспорядки, для обеспечения безопасности подключились сотрудники полиции.
В ходе беспорядков было повреждено несколько полицейских автомобилей, демонстранты устроили погромы на улицах. По данным RTBF, задержаны по крайней мере 15 протестующих. На место акции прибыло не менее трех машин скорой помощи.
В 19:00 (21:00 мск) сотрудники полиции все еще находились на месте собрания для обеспечения порядка. "Мы делаем все, чтобы восстановить порядок", — заявил представитель правоохранительных органов.
Согласно данным прокуратуры, которые приводит газета The Brussels Times, Ибрагим Б. был задержан 9 января после того, как самовольно покинул специализирующийся на лечении больных COVID-19 центр, его доставили в полицию для допроса, однако по прибытии в отдел он потерял сознание. Его доставили в больницу, где вечером того же дня он умер.
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Комментарии 4
Происшествия , МВД , Бельгия , Брюссель
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