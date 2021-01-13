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Раскрыты результаты экспертизы тела рэпера Энди Картрайта 

Вероника Полынина 1 час назад
Раскрыты результаты экспертизы тела рэпера Энди Картрайта
Фото: Энди Картрайт / ВКонтакте
Стали известны результаты экспертизы тела рэпера Энди Картрайта, сообщает РЕН ТВ.
Тело музыканта было расчленено на 15 фрагментов, в нем отсутствовали внутренние органы и кровь. Среди полученных при жизни повреждений экспертиза обнаружила ссадины и кровоизлияния в подбородочной области, а также точечную рану с подкожным кровоизлиянием правой ладони.
В заключении судмедэкспертизы также сообщается о посмертном воздействии на тело низких температур, влажной среды и поваренной соли.
Адвокат Антон Кобит считает, что подозреваемая в убийстве жена рэпера Марина Кохал пыталась скрыть следы преступления, поэтому выпотрошила тело и слила всю кровь.

«Можно констатировать факт, что Кохал не только расчленитель, но и потрошитель, этакий расчленитель-потрошитель, она не только расчленила Александра на 15 кусочков, но и распотрошила, изъяла у него внутренние органы», — заявил он.

По словам адвоката, специалисты выявили критически низкий уровень глюкозы (0.9 Мм), который может указывать на гипогликемическую кому. По мнению Кобита, это указывает на то, что Кохал ввела мужу инсулиносодержащий препарат, хотя он не страдал сахарным диабетом. Результаты экспертизы свидетельствуют о том, что не более чем за полтора часа до смерти Картрайту в правую руку была сделана инъекция.
Следствие ранее установило, что жена репера покупала в аптеке инсулиносодержащий препарат.
Специалисты опровергли версию Кохал о том, что муж мог умереть в результате передозировки наркотиками.
Как сообщал «Рамблер», летом 2020 года в квартире рэпера Энди Картрайта были обнаружены части его расчлененного тела, хранящиеся в холодильнике. В убийстве рэпера обвинили его супругу Марину Кохал, которая вину в преступлении категорически отрицает. Женщина уверяет, что обнаружила своего супруга умершим от передозировки наркотиками, и решила расчленить его тело и спрятать, чтобы избавить от постыдной смерти.
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Происшествия , Шоу-бизнес , РЕН ТВ
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