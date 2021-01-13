Один человек погиб при пожаре в квартире в Москве

Один человек погиб, трое спасены при пожаре, произошедшем в захламленной квартире в столичном районе Новокосино. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по городу.

Как пояснили в ведомстве, сообщение о пожаре в одной из квартир на пятом этаже 22-этажного жилого дома по адресу: ул. Новокосинская, д. 24, корп. 1 поступило в 21:48. «Площадь пожара составила 15 кв. м. Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из соседних квартир спасены три человека. К сожалению, один человек погиб», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в 22:15 пожар был локализован, в 22:17 — ликвидирован.