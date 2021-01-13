Неизвестный с ножом похитил 1,5 млн руб. из ломбарда в Москве

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Мужчина с ножом ограбил ломбард на юго-западе Москвы . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Инцидент произошел у дома 1 на Большой Черемушкинской улице. По словам сотрудников МВД, мужчина зашел в ломбард с похожим на нож предметом, похитил оттуда денежные средства и скрылся.

В настоящий момент устанавливается общая сумма материального ущерба. Специалисты занимаются поиском злоумышленника. При происшествии никто не пострадал.

В декабре прошлого года вооруженное ограбление салона красоты произошло на западе Москвы. Инцидент случился на улице Большой Филевской. После совершенного преступления злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.