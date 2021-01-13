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Монастырь опального схимонаха Сергия штурмовали бойцы «Альфы» 

Lenta.ru 47 минут назад
Монастырь схимонаха Сергия штурмовали бойцы «Альфы»
Фото: РИА Новости
Бойцы спецподразделения ФСБ «Альфа» участвовали в штурме Среднеуральского женского монастыря бывшего схиигумена Сергия (Романова) в ночь на 29 декабря. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.
Также, по данным агентства, в операции участвовали сотрудники ОМОНа и СОБРа Свердловской области и следователи из разных городов. Руководил следственной группой следователь по особо важным делам ГСУ СК России Александр Стальмахович.
Утверждается, что после операции и допроса опального схимонаха вывезли в Москву спецбортом.

«Допрос шел всю ночь, но отец Сергий не дал никаких показаний», — добавил собеседник URA.RU.

29 декабря Сергия арестовали на два месяца. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 110 («Склонение к самоубийству»), 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и 330 («Самоуправство») УК РФ. В Следственном комитете сообщили, что Романов был отлучен от церкви, но, не согласившись с решением о запрете его в священнослужении, он не покинул монастырь и препятствовал доступу на территорию всех лиц по своему усмотрению, в том числе представителей Екатеринбургской епархии Русской православной церкви, чем воспрепятствовал проведению религиозных обрядов.
Кроме того, Сергий, по данным следствия, публично призывал монахинь, проживающих в монастыре, к самоубийству. В дальнейшем он опубликовал в интернете видеозапись своего выступления, содержащую признаки склонения верующих к совершению самоубийства под видом религиозной идеологии христианства. Арестованный не признает своей вины.
В сентябре Церковный суд принял решение об отлучении Сергия. Через месяц на сайте Русской православной церкви (РПЦ) появилось сообщение, согласно которому патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение Екатеринбургской епархии об отлучении от церкви схимонаха.
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Происшествия , ФСБ , РПЦ , СКР , РИА Ura.ru , Москва , Свердловская Область
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