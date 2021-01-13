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В центре Москвы из машины фермеров сбежал бык 

ИА Regnum 49 минут назад
В центре Москвы из машины фермеров сбежал бык
Фото: depositphotos.com
Из машины фермеров из Московской области, припаркованной в центре Москвы, сбежал бык.
Животное зашло на территорию иммерсивного театра «Москва 2048», входящего в сеть международной сети интерактивных развлечений «Клаустрофобия», сообщили 13 января корреспонденту ИА REGNUM в театре.
В момент происшествия зрителей в помещении культурного учреждения не было. Сотрудники ловить животное не решились, и бык, пользуясь свободой, прошёл по территории, поскользнулся и перевернул декорации.
Примерно через десять минут нашлись хозяева — фермеры из Подмосковья. Ситуация завершилась благополучно, ни животное, ни люди не пострадали.
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Происшествия , ИА REGNUM , Москва , Московская область
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