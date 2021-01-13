Задержан пообещавший россиянке найти сына лжегенерал 

По данным полиции, подозреваемый узнал, что в 2015 году у жительницы города Дербент пропал сын, который в 2017-м по решению суда был признан умершим. Обманщик решил сыграть на чувствах женщины и познакомился с ней, представившись генералом российской армии, сообщив, что ее пропавший сын на самом деле жив и находится в одном из исправительных учреждений на территории страны.

Аферист пообещал вызволить якобы отбывавшего срок сына из тюрьмы за один миллион рублей. Как только женщина перевела ему деньги, он прекратил с ней всякое общение и скрылся. Полицейские возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Ему грозит до десяти лет колонии.