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Задержан пообещавший россиянке найти сына лжегенерал 

Lenta.ru 1 час назад
Задержан пообещавший россиянке найти сына лжегенерал
Фото: МВД МЕДИА / YouTube
В Дагестане задержан мошенник, обманувший россиянку на один миллион рублей. Об этом в среду, 13 января, сообщает пресс-служба МВД России.
По данным полиции, подозреваемый узнал, что в 2015 году у жительницы города Дербент пропал сын, который в 2017-м по решению суда был признан умершим. Обманщик решил сыграть на чувствах женщины и познакомился с ней, представившись генералом российской армии, сообщив, что ее пропавший сын на самом деле жив и находится в одном из исправительных учреждений на территории страны.
Аферист пообещал вызволить якобы отбывавшего срок сына из тюрьмы за один миллион рублей. Как только женщина перевела ему деньги, он прекратил с ней всякое общение и скрылся. Полицейские возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Ему грозит до десяти лет колонии.
7 мая 2019 года сообщалось, что полицейские задержали жителя Подмосковья по подозрению в том, что тот, представляясь генерал-лейтенантом казачьих войск, предлагал трудоустройство в правоохранительные органы за деньги.
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Происшествия , МВД , Дербент , Республика Дагестан
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