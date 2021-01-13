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Москва

Отец напавших на полицейских в Грозном публично извинился с чеченцами за спиной 

Lenta.ru 59 минут назад
Отец братьев Тимурзиевых, напавших на полицейских в Грозном, публично извинился за произошедшее. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте ЧГТРК «Грозный».
В сюжете телеканала запечатлен Ахметхан Тимурзиев, а также его жена и дочь с опущенными головами. В конце видео за спиной мужчины стоят представители чеченских властей, в том числе спикер парламента республики Магомед Даудов и заместитель главы правительства Адам Делимханов.
По словам Тимурзиева, после задержания силовики хорошо обращались с ним, его женой и дочерью. Он также заявил, что не сомневается в виновности сыновей.

«Сказали: "Ваши дети совершили теракт". Это для меня было просто как гром. Тем не менее, это оказалось правдой», — сказал Тимурзиев, добавив, что ему показали видео нападения.

Мужчина также считает, что он и его супруга виноваты в произошедшем перед народом. «Никому в глаза посмотреть не смогу», — заявил он. Тимурзиев подчеркнул, что не подвергался давлению после задержания.
12 января однотейповец братьев Тимурзиевых Рамзан Султыгов заявил, что родственников напавших на полицейских в Чечне отпустили — с такой просьбой ранее обращались к главе Чечни Рамзану Кадырову представители ингушского рода Тимурзиевых-Султыговых. По их словам, чеченские власти незаконно задержали родственников убитых уроженцев республики, которые заявляли, что погибшие не были террористами.
Кадыров в ответ назвал их заявления безответственными. Глава республики подчеркнул, что они даже не выразили соболезнования родственникам убитого полицейского. Кадыров попросил МВД, Росгвардию и прокуратуру проверить слова родных нападавших.
Перестрелка в Грозном произошла 28 декабря 2020 года на перекрестке возле улицы Мира. В результате был убит сотрудник патрульно-постовой службы, второй полицейский был ранен и госпитализирован. Ответным огнем силовики ликвидировали самих нападавших. По словам Кадырова, ими оказались братья Хасан и Хусейн, переехавшие в Чечню в 2012 году и работавшие в одной из пекарен. Глава республики назвал их террористами и заявил, что они пытались завладеть оружием сотрудников ППС.
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Происшествия , Видео , Рамзан Кадыров , Магомед Даудов , Адам Делимханов , Росгвардия , Генпрокуратура РФ , МВД , Грозный , Чеченская Республика
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