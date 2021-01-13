МИД пообещал помочь задержанному в Африке Варламову 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские дипломаты помогают задержанному в Южном Судане блогеру Илье Варламову и другим россиянам. Об этом сообщает ТАСС.
Как писал «Рамблер», о задержании Варламова, его жены Любови, акциониста, участника Pussy Riot Петра Верзилова и директора Европейской гимназии Ивана Боганцева стало известно 13 января.
По данным «Медиазоны», причиной задержания стал пульт от дрона, найденный в багаже Варламова в аэропорту: местные силовики якобы опасались «съемки военных объектов с дрона». Самого дрона у россиян не оказалось — его изъяли в Уганде, где путешественники побывали до этого.
Позже, по словам Варламова, силовики назвали причиной задержания отсутствие «разрешения от министерства дикой природы» и заявили, что россияне арестованы. У них забрали вещи.
Захарова заявила, что МИД России в курсе ситуации.
«Посольство России в Уганде и Южном Судане (по совместительству) находится на связи с российскими гражданами и предпринимает усилия по их освобождению», — заверила она.