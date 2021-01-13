Ещё
Далее:
Читайте также:
«На острие»: спортивная драма о фехтовании
«На острие»: спортивная драма о фехтовании Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Россиянин сбил подростка на пешеходном переходе и отругал его за это 

Артём Кульша 2 часа назад
Россиянин сбил подростка на пешеходном переходе и отругал его за это
Фото: РИА Новости
В Свердловской области мужчина сбил подростка на пешеходном переходе, отругал его за это и уехал. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Около 8:00 11 января на переходе в районе 111-го дома по улице Тимирязева в Нижнем Тагиле 61-летний мужчина за рулем автомобиля «Тойота Авенсис» сбил 15-летнюю девушку. После этого он остановил машину, вышел из нее и отругал подростка. После этого он вернулся в авто и уехал.
В свою очередь, девушка пошла в школу. Там она почувствовала недомогание и была госпитализирована. Врачи диагностировали у нее тупую травму живота и сотрясение головного мозга.
В управлении внутренних дел по Нижнему Тагилу рассказали, что водитель будет привлечен к административной ответственности за невыполнение обязанностей при совершении ДТП, а именно получит штраф в размере до тысячи рублей, будет лишен права управления транспортными средствами на срок до полутора лет либо арестован на срок до 15 суток.
В ноябре, как сообщал «Рамблер», 27-летний сын владельца крупной фармацевтической компании Виталий Калиберда за рулем внедорожника «Кадиллак Эскалейд», находясь в состоянии опьянения, на скорости 160 километров в час сбил на пешеходном переходе в подмосковном Наро-Фоминске 22-летнего Данила Сократова и 19-летнюю Анастасию Лимаренко. Молодые люди, которые собирались пожениться весной, погибли. Калиберда попытался скрыться с места ДТП, но был задержан.
Видео дня. Шульженко прокомментировала примирение Тарзана с Королевой
Комментарии
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Путин объявил о начале массовой вакцинации россиян и попал на видео
00:57
Путин объявил о начале массовой вакцинации россиян и попал на видео
Политика
Участие элитных иранских войск в боях в Сирии попало на видео
01:00
Участие элитных иранских войск в боях в Сирии попало на видео
Войска
Молодой человек похитил из магазина ящик пива и попал на видео
00:20
Молодой человек похитил из магазина ящик пива и попал на видео
Происшествия
Последствия возгорания автомобиля произошло на МКАД попали на видео
00:41
Последствия возгорания автомобиля произошло на МКАД попали на видео
Происшествия
ФСБ задержала одного из главных авторитетов Петербурга
00:26
ФСБ задержала одного из главных авторитетов Петербурга
Происшествия Криминал
Эвакуированная машина едва не убила мужчину в Сочи и попала на видео
00:17
Эвакуированная машина едва не убила мужчину в Сочи и попала на видео
Происшествия
Мужчина застрелил жену на глазах у дочери и попал на видео
00:39
Мужчина застрелил жену на глазах у дочери и попал на видео
Происшествия Криминал
Ребенок и 3 женщины чуть не разбились в лифте в Красноярске
00:38
Ребенок и 3 женщины чуть не разбились в лифте в Красноярске
Происшествия
Автобус с пассажирами опрокинулся под Ростовом
00:20
Автобус с пассажирами опрокинулся под Ростовом
Происшествия
Блогера Варламова арестовали в Южном Судане
00:22
Блогера Варламова арестовали в Южном Судане
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение