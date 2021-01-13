Россиянин сбил подростка на пешеходном переходе и отругал его за это 

Свердловской области мужчина сбил подростка на пешеходном переходе, отругал его за это и уехал. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Около 8:00 11 января на переходе в районе 111-го дома по улице Тимирязева в Нижнем Тагиле 61-летний мужчина за рулем автомобиля «Тойота Авенсис» сбил 15-летнюю девушку. После этого он остановил машину, вышел из нее и отругал подростка. После этого он вернулся в авто и уехал.

В свою очередь, девушка пошла в школу. Там она почувствовала недомогание и была госпитализирована. Врачи диагностировали у нее тупую травму живота и сотрясение головного мозга.

В управлении внутренних дел по Нижнему Тагилу рассказали, что водитель будет привлечен к административной ответственности за невыполнение обязанностей при совершении ДТП, а именно получит штраф в размере до тысячи рублей, будет лишен права управления транспортными средствами на срок до полутора лет либо арестован на срок до 15 суток.

В ноябре, как сообщал «Рамблер», 27-летний сын владельца крупной фармацевтической компании Виталий Калиберда за рулем внедорожника «Кадиллак Эскалейд», находясь в состоянии опьянения, на скорости 160 километров в час сбил на пешеходном переходе в подмосковном Наро-Фоминске 22-летнего Данила Сократова и 19-летнюю Анастасию Лимаренко. Молодые люди, которые собирались пожениться весной, погибли. Калиберда попытался скрыться с места ДТП, но был задержан.