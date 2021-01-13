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Варламов сообщил о задержании пилотов их самолета 

Газета.Ru и ещё 7 1 час назад
Варламов сообщил о задержании пилотов их самолета
Фото: РИА Новости
Блогер Илья Варламов заявил, что пилотов самолета, с рейса которого сняли его и основателя «Медиазоны» Петра Верзилова в Южном Судане, также задержали. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Варламов заявил, что не понимает причину задержания пилотов. Также в отдельном посте он рассказал, как продвигается их «дело о дроне».

«Итого по делу о дроне (которого у меня нет, но якобы кто-то видел, как я на него снимал) сейчас задержаны граждане России, Канады, Уганды, Кении!» — написал блогер.

Ранее Варламов сообщил, что их с супругой, Верзиловым и еще несколькими спутниками задержали в аэропорту города Капоэта, куда они прибыли, чтобы полететь в Джубу. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские дипломаты пытаются освободить задержанных в Южном Судане граждан.
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Происшествия , Петр Верзилов , Мария Захарова , Илья Варламов , МИД , Джуба , Египет , Уганда , Южный , Южный Судан
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