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Илью Варламова и Петра Верзилова арестовали в Южном Судане 

Lenta.ru и ещё 26 2 часа назад
Илью Варламова и Петра Верзилова арестовали в Южном Судане
Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Блогера Илью Варламова и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова арестовали в Южном Судане. Вместе с ними местные военные задержали еще нескольких человек, говорится на сайте Varlamov.ru.
По словам Варламова, в список задержанных также попали его жена Любовь и двое их спутников из России. Компания путешественников находилась в аэропорту города Капоэты, чтобы вылететь оттуда в Джубу, столицу Южного Судана.
«Приехали какие-то военные или чекисты местные, которые начали обыскивать наш багаж. И они увидели пульт от дрона, а дрон у меня забрали в аэропорту города Энтеббе в Уганде. И они почему-то решили, что мы запускали дрон, хотя мы его не запускали, в итоге они сняли нас с самолета и задержали, мы сейчас находимся в каком-то непонятном отделении. Они попытались забрать телефоны, но мы им не отдаем телефоны», — объяснил ситуацию Варламов.
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Происшествия , Африка , Петр Верзилов , Илья Варламов , Джуба , Уганда , Южный , Южный Судан
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