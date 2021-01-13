Российский полицейский покончил с собой дома 

В Новосибирской области покончил с собой 26-летний участковый. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

ЧП произошло в городе Купино 12 января, когда полицейский пришел на обед домой. В региональном управлении МВД подтвердили самоубийство сотрудника, заявив о начавшейся служебной проверке.

Знакомый погибшего рассказал, что полицейский поссорился с женой, которая упрекала его в том, что он уделяет мало времени семье. После этого участковый ушел в соседнюю комнату и совершил суицид.

Погибший три года проработал в органах внутренних дел. Коллеги отзываются о нем, как о честном и отзывчивом парне, с дисциплиной на службе у него никогда не было проблем, всегда выполнял поставленные задачи и обязанности.