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Российский полицейский покончил с собой дома 

Lenta.ru 52 минуты назад
Российский полицейский покончил с собой дома
Фото: kupino.nso.ru
В Новосибирской области покончил с собой 26-летний участковый. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
ЧП произошло в городе Купино 12 января, когда полицейский пришел на обед домой. В региональном управлении МВД подтвердили самоубийство сотрудника, заявив о начавшейся служебной проверке.
Знакомый погибшего рассказал, что полицейский поссорился с женой, которая упрекала его в том, что он уделяет мало времени семье. После этого участковый ушел в соседнюю комнату и совершил суицид.
Погибший три года проработал в органах внутренних дел. Коллеги отзываются о нем, как о честном и отзывчивом парне, с дисциплиной на службе у него никогда не было проблем, всегда выполнял поставленные задачи и обязанности.
Следственный комитет России также начал доследственную проверку в связи с гибелью участкового.
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Происшествия , СКР , МВД , Купино , Новосибирская Область
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