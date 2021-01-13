ФСБ задержала одного из главных авторитетов Петербурга

Сотрудники ФСБ провели спецоперацию в Санкт-Петербурге по задержанию одного из самых влиятельных криминальных авторитетов города. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», опубликовавший соответствующее видео.
По данным источника, в ходе оперативного мероприятия был задержан Александр Анохин, который фактически являлся правой рукой местного вора в «законе». По данным следствия, он занимался вымогательствами и разбоем. Злоумышленнику грозит серьезное уголовное наказание.
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области правоохранители задержали криминального авторитета по кличке Бай.