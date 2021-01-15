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Пострадавшего от укусов собак в Бурятии ребенка направили лечиться в Москву 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Искусанного собаками в Бурятии ребенка направили в Москву
Фото: РИА Новости
Медики направили пострадавшего от укусов собак в Улан-Удэ ребенка спецбортом на лечение в Москву. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии в пятницу.
12 января в детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ был доставлен 11-летний мальчик с многочисленными ранами от укусов собак. Ему провели операцию. Ранее в декабре в том же районе города собаки также напали на девушку, она была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. Следователи возбудили уголовное дело о халатности. Власти начали отлов собак. После нападения на мальчика на этой неделе от укусов собак пострадала еще одна девушка.

"Санитарный борт вылетел. Ребенок будет проходить дальнейшее лечение в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве", — сказали в пресс-службе.

Ранее, как сообщается на сайте регионального правительства, состоялась телеконсультация по вопросам организации оказания медицинской помощи ребенку ведущих специалистов НИИ с бригадой врачей детской республиканской клинической больницы, представителями республиканского министерства здравоохранения и территориального центра медицины катастроф. Мальчика решили перевезти, бурятские власти оплачивают перевозку ребенка и проживание с ним матери.
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Комментарии
Происшествия , Москва , Республика Бурятия , Улан-Удэ
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