Россиянин умер после сообщения о сокращении 

Сотрудник управления по обеспечению деятельности правительства Курганской области скончался от инсульта после того, как ему сообщили о сокращении. Об этом URA.RU рассказали его коллеги.

По их словам, погибший работал инженером в бюджетном учреждении.

«В начале декабря замдиректора сообщила ему о намечающемся сокращении. Человек ушел в отпуск, во время которого собирался искать новую работу, но не успел. Через день умер от инсульта. Ему было чуть больше 50 лет», — отметили коллеги.

Они также подчеркнули, что из-за реорганизации в коллективе создана неблагоприятная атмосфера: часть людей, отработавших по 20 лет, уходят по собственному желанию, некоторых сокращают. Ухудшились и условия труда, в частности, был убран дополнительный отпуск за стаж.

«Например, у уборщиков был отпуск два дня, так как им приходилось в выходные и праздничные дни делать уборку после мероприятий. Или у водителей было три дня — у них всегда были переработки. Но с марта этих доплат не будет», — рассказал источник издания.

В пресс-службу правительства Курганской области пока не прокомментировали ситуацию.

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