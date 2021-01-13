Пентаграмма рядом с храмом попала на видео 

12 января в социальных сетях опубликовали видеозапись, на которой подростки из Ставрополя вытаптывают пентаграмму напротив входа в православный храм.

Мнения пользователей соцсетей разделились. Некоторые считают, что подростков следует привлечь к административной ответственности за оскорбление чувств верующих. Другие пишут, что это всего лишь развлечение для детей, которое не имеет негативного значения. Также пользователи выразили мнение, что есть проблемы намного важнее, чем рисунок на снегу.

В одном из пабликов в соцсети Инстаграм пользователи призвали найти авторов шутки. По словам священника храма, совершённый ребятами поступок — «из разряда тех, на которые лучше бы вообще не обращать никакого внимания».