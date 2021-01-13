Видео деталей нападения на полицейских в Москве 

12 января в Москве на Гурьевском переулке неизвестный напал с ножом на медицинских работников, после чего угрожал сотрудникам полиции. Стражам порядка ничего не оставалось, кроме как применить табельное оружие. В результате этого злоумышленник был убит. Сейчас ведется следственная проверка по факту произошедшего. По предварительным данным, нападавший состоял на учете в психо-неврологическом диспансере, страдал алкогольной зависимостью и психическим расстройством.
Как уточнили в МВД, сообщение о нападении мужчины с ножом на сотрудников скорой помощи поступило в 18.40. Он продолжал агрессивно себя вести по отношению к прибывшим полицейским и пытался напасть на них с ножом, которым до этого ранил сам себе голову.